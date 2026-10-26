В России обвиняют СБУ в диверсии против военного объекта под Москвой

Российская сторона заявила о срыве масштабной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. По версии силовиков РФ, целью операции должен стать один из ключевых элементов системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы.

Фото, созданное искусственным интеллектом

"Теракт прекратили российские силовики", — говорится в сообщении источников РФ.

Согласно обнародованным данным, к организации атаки якобы причастны два агента Службы безопасности Украины, которые являются выходцами из Закавказья. По версии следствия они забрали из специально подготовленных тайников в Смоленской и Калужской областях FPV-дроны, а также компоненты для создания взрывных устройств.

Предполагалось, что беспилотники должны были поднять воздух с территории Подмосковья. Как отмечают российские ведомства, непосредственное дистанционное управление БПЛА во время атаки планировалось осуществлять уже с территории Украины.

"Агентов СБУ задержали на этапе приготовления к теракту", — резюмировали представители российских спецслужб.

Пока официальных комментариев от украинской стороны относительно этих обвинений не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в течение последней недели зафиксировано существенное изменение логистики российских захватчиков на временно подконтрольных им территориях. Враг заметно скорректировал маршруты опрокидывания своих сил через оккупированное Приазовье, ранее использовавшееся преимущественно для усиления Бердянского отрезка фронта.

"Фиксуем изменение основного направления российских военных перемещений", — сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, ключевой вектор движения вражеских конвоев сместился в сторону севера оккупированной Донецкой области. Аналитики отмечают, что логистический поток с территории РФ остается достаточно интенсивным. В частности, в первой половине суток до 30% всего транспортного потока, следующего из Ростовской области в направлении Мариуполя, составляют именно колонны военного назначения.