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В России объявили в розыск титулованных спортсменов: в чем их обвиняют

Российские спортсмены Сергей Бида и его супруга Виолетта были объявлены в розыск

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что объявили в розыск по уголовной статье знаменитых супругов – фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду.

В России объявили в розыск титулованных спортсменов: в чем их обвиняют

Сергей Бида и Виолетта Бида (фото из открытых источников)

Официальная причина розыска, что упоминавшиеся титулованные спортсмены не могли продолжать проживать в России и уехали в Соединенные Штаты. В сообщении о розыске на сайте министерства не называется номер статьи, по которой начались поиски супругов фехтовальщиков, информируют российские СМИ.

Спортсмены перебрались в Соединенные Штаты еще летом. При этом в июне Сергей Бида, не согласовав свое выступление с российской стороной, выступил на чемпионате в Соединенных Штатах в нейтральном статусе. USA Fencing сделало заявление, что россиянину разрешается непосредственное участие в турнире, поскольку он "осудил действия России и Беларуси и не будет показывать принадлежность к российской или белорусской стороне на месте проведения турнира, включая униформу, сумки с снаряжением и аксессуары".

Там Сергей Бида завоевал золото этого поединка во время личных соревнований.

Еще супруги российских фехтовальщиков снялись в фильме BBC "Олимпийские перебежчики в США". Там россияне открыто заявили, что "решили уехать из России из-за войны".

Сергей Бида имел офицерское звание. Он, как представитель "Динамо", был сотрудником Росгаврдии, а Виолетта – военнослужащий Минобороны.

Титулованный 30-летний фехтовальщик на Олимпиаде-2020 завоевал серебро в командном турнире шпажистов. Еще он – трехкратный чемпион Европы в командных соревнованиях (2017-2019), двукратный призер чемпионатов мира. Виолетта Бида является командной чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира по фехтованию (2019).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская теннисистка выйдет замуж за российского спортсмена



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