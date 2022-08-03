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В России оккупанта без ног выгнали из автобуса (ВИДЕО)

"Героя спецоперации" не пустили в автобус и дали четко понять, что его проблемы никого не интересуют

сегодня, 18:54
Автор:

Лиля Воробьева
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Водитель рейсового автобуса в Псковской области выгнал изуродованного "героя спецоперации". Кроме этого, еще и вышел с бейсбольной битой, чтобы объяснить, что думают граждане России о так называемых "героях". Соответствующее видео появилось в сети.

В России оккупанта без ног выгнали из автобуса (ВИДЕО)

Оккупанта без ног прогнали из автобуса в РФ (Иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в военной форме и на инвалидной коляске подъехал к рейсовому автобусу. Вероятно, он хотел, чтобы водитель или пассажиры помогли ему, но водитель не пустил его в салон, а пассажиры тоже с равнодушием требовали, чтобы водитель ехал дальше и не тратил их время.

Захватчик : я воевал, дед.

Россиянин : рад за тебя, надо было не воевать.

Захватчик : я ноги потерял.

Россиянин : мне все равно, но хоть три теряй.

Захватчик : А как же денацификация, дед?

После этого диалога водитель вышел из автобуса с бейсбольной битой, чтобы окончательно выгнать изуродованного оккупанта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России загорелся строящийся корабль . В России на строящемся корабле произошло возгорание. По данным российских новостных медиа, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся траулере "Механик Маслак". К ликвидации пожара привлечены 14 единиц техники и 58 человек личного состава от МЧС РФ. Площадь возгорания уточняется. Известно, что пострадавших в результате возгорания нет. В сети отображаются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как над судном вздымаются огромные клубы дыма. Сообщается, что судно Механик Маслак был спущен на воду летом 2020 года. Этот крупный морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 был построен для ООО "Российская рыбопромышленная компания".




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