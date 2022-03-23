В России олигархи хотят заставить Путина прекратить войну: готовы к радикальным шагам

Российские олигархи хотят остановить Путина и вынудить его прекратить войну. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Путин - фото из открытых источников

"В Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров", – говорится в сообщении Главного управления разведки.

Как ГУР сообщает, сейчас представители крупного бизнеса в России пытаются найти способы воздействия на Путина и его окружение с силовой стороны. Однако такие попытки усугубляются тем, что Путин сейчас находится в полной изоляции и никого к себе не пускает. В первую очередь, олигархов, которых Путин считает "ненадежными".

Главное управление разведки отмечает, что бизнесмены готовы к самым радикальным шагам. Некоторые олигархи даже обсуждают оплату за физическое устранение Путина.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Кремля Владимир Путин поручил брать деньги за поставленный газ для "недружественных стран" только в рублях. Президент РФ заявил, что все потребители должны иметь возможность платы за российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Россия и дальше будет поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, прописанными в контрактах.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о снаряде с территории Украины: объявили режим ЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!