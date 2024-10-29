В России осудили 72-летнего американского пенсионера, якобы сражавшегося за ВСУ

29 октября в России вступил в силу приговор для 72-летнего американца Стефана Хаббарда, обвиненного в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Московский городской суд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным по статье о найме.

В России осудили американского пенсионера, который якобы был наемником

Судебный процесс над Стефаном Хаббардом начался 26 сентября и длился два заседания, частично проходя в закрытом режиме. На слушании 30 сентября Хаббард признал свою вину, заявив: "Да, я согласен с предъявленным обвинением". Приговор будет проходить в колонии общего режима.

Родные Хаббарда выразили сомнения в правдивости его признания. Сестра Стефана, Патриция Фокс, заявила Reuters, что ее брат был миролюбивым человеком, далеким от военного дела. По ее словам, он преподавал английский в разных странах, в частности в Японии, на Кипре и в Украине, и имел скорее пророссийские взгляды. Фокс отметила, что брат никогда не держал оружие и был скорее пацифистом.

По данным российского следствия, Хаббард с 2014 года проживал в Украине и в феврале того же года подписал контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области. Во время службы он якобы получал месячное вознаграждение не менее 1000 долларов. Российские следователи также отметили, что Хаббард прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боевых действиях до апреля 2022, когда его задержали российские военные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России приговорили девушку к девяти годам за донат в 30 долларов на ВСУ.

Также "Комментарии" писали об украинке, которая провела акцию протеста в России и получила 12 лет.