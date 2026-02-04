logo

Трамп говорит, что Путин сдержал свое слово: в России прямо показывают, что это ложь
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп говорит, что Путин сдержал свое слово: в России прямо показывают, что это ложь

Российские официальные заявления разоблачили нарушение "энергетического перемирия", о котором говорил Дональд Трамп.

4 февраля 2026, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские власти фактически сами опровергли заявления Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы сдержал обещание в течение недели не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Официальные сообщения Минобороны РФ свидетельствуют, что атаки продолжались именно в период, который в Вашингтоне назвали "энергетическим перемирием".

Трамп говорит, что Путин сдержал свое слово: в России прямо показывают, что это ложь

Россия нарушила обещание не бить по энергетике

Президент США Дональд Трамп заявил, что пауза в ударах продолжалась "с воскресенья по воскресенье", то есть с 25 января по 1 февраля, и что после этого Россия вновь возобновила массированные атаки. Однако российские военные сводки Минобороны показывают другую картину.

Еще 25 января Минобороны РФ отчиталось о поражении объекта энергетики в Украине, тогда под ударом оказалась Николаевская область. На следующий день, 26 января, Россия атаковала энергообъекты в Харькове, оставив без электричества до 80% области.

Кроме того, 27 января российское военное ведомство снова сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре. Тогда перебои с электроснабжением были зафиксированы в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В тот же день Россия нанесла удары по Одессе и поезду в Харьковской области, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских.

Только 28 января Минобороны РФ перестало публично вспоминать об ударах по энергетике. Однако публично о фактическом прекращении атак стали говорить 29 января, а Кремль подтвердил "энергетическое перемирие" 30 января. Но, уже 1 февраля Россия атаковала автобус с шахтерами компании ДТЭК, производящей электроэнергию. Тогда погибли 12 человек. А в ночь на 3 февраля совершила самую масштабную атаку по энергетике Украины в 2026 году, оставив без света тысячи домов в Киеве и других городах в разгар морозов.

Как пишет корреспондент по международным делам The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, готовность Трампа не признавать нарушений Путиным договоренностей, которые легко доказать, создает эффект, когда "ценность американских гарантий безопасности для Украины находится в диапазоне от нуля до отрицательного значения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский указал на странную логику Кремля.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте, выступая в ВР, заявил о важном сигнале из России относительно мира.



