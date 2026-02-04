Трамп каже, що Путін дотримав своє слово: у Росії прямо показують, що це брехня

Російська влада фактично сама спростувала заяви Дональда Трампа про те, що Володимир Путін нібито дотримався обіцянки протягом тижня не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Офіційні повідомлення Міноборони РФ свідчать, що атаки тривали саме в період, який у Вашингтоні назвали "енергетичним перемир’ям".

Росія порушила обіцянку не бити по енергетиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що пауза в ударах тривала "з неділі по неділю", тобто з 25 січня до 1 лютого, і що після цього Росія знову відновила масовані атаки. Однак російські військові зведення Міноборони показують іншу картину.

Ще 25 січня Міноборони РФ відзвітувало про ураження об’єкта енергетики в Україні, тоді під ударом опинилася Миколаївська область. Наступного дня, 26 січня, Росія атакувала енергооб’єкти в Харкові, залишивши без електрики до 80% області.

Крім того, 27 січня російське військове відомство знову повідомило про удари по енергетичній інфраструктурі. Тоді перебої з електропостачанням зафіксували в Харківській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях. У той самий день Росія завдала ударів по Одесі та поїзду в Харківській області, що призвело до численних жертв серед цивільних.

Лише 28 січня Міноборони РФ перестало публічно згадувати удари по енергетиці. Однак публічно про фактичне припинення атак почали говорити 29 січня, а Кремль підтвердив "енергетичне перемир’я" 30 січня. Але, вже 1 лютого Росія атакувала автобус із шахтарями компанії ДТЕК, яка виробляє електроенергію. Тоді загинули 12 людей. А в ніч на 3 лютого здійснила наймасштабнішу атаку по енергетиці України у 2026 році залишивши без світла тисячі будинків у Києві та інших містах в розпал морозів.

Як пише кореспондент з міжнародних справ The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, готовність Трампа не визнавати порушень Путіним домовленостей, які легко довести, створює ефект, коли "цінність американських гарантій безпеки для України перебуває в діапазоні від нуля до негативного значення".

