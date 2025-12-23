В России открыто «засветили» двойника Путина: где прокололся Кремль

Во время публичного мероприятия с участием российского диктатора Владимира Путина государственное телевидение РФ продемонстрировало эпизод, который вызвал резонанс за пределами страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время так называемой "прямой линии" с диктатором Путиным российские государственные телеканалы показали в сюжете человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга.

При этом настоящий журналист находился на мероприятии, однако интервью в эфире брали у другого мужчины, визуально похожего на него.

В телесюжетах именно этот человек был подан зрителям как представитель BBC, что создало ложное впечатление присутствия конкретного иностранного журналиста в кадре.

Случившееся стало показательным примером того, как российская пропагандистская машина формирует удобную для режима реальность даже на мероприятиях, которые официально позиционируются как открытые.

Подмена фактов и образов позволяет создавать контролируемую информационную картину, исключая нежелательные вопросы и независимые оценки.

На инцидент обратил внимание сам Стив Розенберг, который прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он с иронией отметил, что не подозревал о существовании собственного двойника, однако российское телевидение, судя по всему, считает иначе.

"Я не знал, что у меня есть двойник… но российское телевидение, очевидно, считает, что он есть. На пресс-конференции Владимира Путина репортер в прямом эфире взял интервью у "Стива Розенберга" (но это был не я)", – отметил Розенберг.

