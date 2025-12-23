У Росії відкрито «засвітили» двійника Путіна: де проколовся Кремль

Під час публічного заходу за участю російського диктатора Володимира Путіна державне телебачення РФ продемонструвало епізод, який спричинив резонанс за межами країни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру протидії дезінформації у мережі Telegram.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під час так званої "прямої лінії" з диктатором Путіним російські державні телеканали показали в сюжеті людину, яку представили як кореспондента британської служби ВВС Стіва Розенберга.

При цьому справжній журналіст перебував на заході, проте інтерв'ю в ефірі брали в іншого чоловіка, який візуально схожий на нього.

У телесюжетах саме ця людина була подана глядачам як представник ВВС, що створило помилкове враження присутності конкретного іноземного журналіста у кадрі.

Те, що сталося, стало показовим прикладом того, як російська пропагандистська машина формує зручну для режиму реальність навіть на заходах, які офіційно позиціонуються як відкриті.

Підміна фактів та образів дозволяє створювати контрольовану інформаційну картину, виключаючи небажані питання та незалежні оцінки.

На інцидент звернув увагу сам Стів Розенберг, який прокоментував ситуацію в соціальній мережі X. Він з іронією зазначив, що не підозрював про існування власного двійника, проте російське телебачення, зважаючи на все, вважає інакше.

"Я не знав, що у мене є двійник… але російське телебачення, очевидно, вважає, що він є. На прес-конференції Володимира Путіна репортер у прямому ефірі взяв інтерв'ю у "Стіва Розенберга" (але це був не я)", – зазначив Розенберг.

