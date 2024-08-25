В России отреагировали на арест Дурова во Франции

24 августа в парижском аэропорту правоохранительные органы Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Ему грозит 20 лет тюрьмы из-за расследования различных преступлений, связанных с использованием Telegram. На инцидент с задержанием Дурова отреагировали в России.



Основатель Telegram Павел Дуров. Фото из открытых источников

Российские власти обеспокоены арестом Дурова. Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков призвал главу МИД Сергея Лаврова повлиять и добиться освобождения Дурова.

"Его арест может иметь под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя", — заявил Даванков.

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов раскритиковал задержание Дурова, заявив, что представителям международного инфопространства теперь опасно ездить в "тоталитарные страны". Первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников считает, что действия Франции должны "открыть глаза" на деятельность Запада.

Также комментарии в защиту Дурова высказала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая спросила, станут ли западные организации помогать основателю Telegram.

Во Франции причиной задержания Павла Дурова назвали отказ бизнесмена от сотрудничества в расследовании преступлений, связанных с использованием Telegram, в частности, речь идет о сексуальном насилии над детьми, торговле наркотиками и мошенничестве из-за отсутствия модерации на платформе. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал все, что известно об аресте Дурова во Франции.

Также "Комментарии" писали об обращении Кремля к основателю Telegram.