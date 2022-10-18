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В России отреагировали на демилитаризацию ЗАЭС: что придумали в Кремле

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС

сегодня, 00:04
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ в настоящее время не считает возможным создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Такое заявление сделал замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, пишет Коммерсантъ .

В России отреагировали на демилитаризацию ЗАЭС: что придумали в Кремле

Запорожская АЭС (фото из открытых источников)

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", — сказал Воронцов.

Кремлевский чиновник цинично заявил, что Запорожская АЭС не может остаться без охраны российской армии, это может создать возможности для ВСУ. Поэтому ЗАЭС и дальше будут "охранять" подразделения Росгвардии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что директор МАГАТЭ побывал в Киеве и Москве . Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита в Украину съездил в РФ, а теперь снова прибудет в Киев. По его словам, продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает "челночную дипломатию" представителей МАГАТЭ вполне понятной. По его мнению, единственным реальным вариантом разрядки ситуации есть силовой возврат ЗАЭС под контроль Украины. Политолог, эксперт по российской агрессии против Украины Виктор Каспрук предполагает, что шанс вернуть ЗАЭС под украинский контроль есть, но все будет зависеть от ситуации на фронтах. По его мнению, добровольно под контроль Украины агрессор ЗАЭС не отдаст. Разве что – под частичный или временный.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5619981
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