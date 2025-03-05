В России отреагировали на информацию о своем посредничестве в вопросе Ирана

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Ткачик Олеся
Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон планируют провести отдельные консультации насчет ядерной программы Ирана в будущем. По его словам, тему Ирана также обсуждали на переговорах, которые состоялись в Эр-Рияде. Таким образом он отреагировал на сообщение Bloomberg о том, что Россия готова стать посредником в переговорах с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы.
Дмитрий Песков
При этом он подчеркнул, что никаких конкретных инициатив в Эр-Рияде не было предложено.
Кроме того, Песков подчеркнул, что вопрос с Ираном нужно решать исключительно дипломатичным путем, поскольку эта страна является союзником России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Россию с просьбой стать посредником в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Трамп лично высказал эту просьбу Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале. Позже представители администрации США провели встречу с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, где обсуждали возможность привлечения Москвы к диалогу с Тегераном.
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