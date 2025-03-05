Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон планируют провести отдельные консультации насчет ядерной программы Ирана в будущем. По его словам, тему Ирана также обсуждали на переговорах, которые состоялись в Эр-Рияде. Таким образом он отреагировал на сообщение Bloomberg о том, что Россия готова стать посредником в переговорах с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы.

Дмитрий Песков

"Тема Ирана была в повестке дня. Она затрагивалась не детально. Как сказал мой коллега Ушаков, мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Было предложено сделать это отдельным направлением нашего диалога и консультаций в будущем", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что никаких конкретных инициатив в Эр-Рияде не было предложено.

Кроме того, Песков подчеркнул, что вопрос с Ираном нужно решать исключительно дипломатичным путем, поскольку эта страна является союзником России.

"Российская позиция заключается в том, что эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал. Иран — наш союзник и партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения. Россия готова сделать для этого все возможное. США об этом известно", — добавил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Россию с просьбой стать посредником в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Трамп лично высказал эту просьбу Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале. Позже представители администрации США провели встречу с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, где обсуждали возможность привлечения Москвы к диалогу с Тегераном.



