В России отреагировали на критику Зеленского по поводу "мирного плана" Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал критическую оценку президента Украины Владимира Зеленского совместной бразильско-китайской "мирной инициативе" для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и отреагировал на критику Владимира Зеленского по поводу "мирного плана" Китая и Бразилии, назвав реакцию президента Украины "хамской".

"Зеленский по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу, сказав, что мол непонятно, зачем они ее выдвинули, мол, хотят получить за это Нобелевскую премию мира", — заявил Лавров.

Также Лавров добавил, что Зеленский не уважает "мирный план", который приведет к окончанию войны на условиях РФ.

"Зеленский "достоино" оценил усилия, предпринимаемые из лучших побуждений нашими китайскими и бразильскими коллегами", — сказал Лавров.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что нет разных версий Устава ООН для разных частей света, поэтому окончание войны в Украине должно строиться на международном праве с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Бразильско-китайский "мирный план" предусматривает прекращение огня, однако не осуждает Россию за вторжение и не указывает на сохранение территориальной целостности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины отреагировало на решение Швейцарии поддержать бразильско-китайский "мирный план".

Также "Комментарии" писали, что Китай озвучил, какую помощь может оказать Украине в войне против России.