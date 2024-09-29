logo

BTC/USD

65733.27

ETH/USD

2655.60

LTC/USD

69.18

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России отреагировали на критику Зеленского по поводу "мирного плана" Китая
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отреагировали на критику Зеленского по поводу "мирного плана" Китая

Сергей Лавров критикует Владимира Зеленского за его слова о "мирном плане", который не предусматривает ответственности России за войну в Украине.

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал критическую оценку президента Украины Владимира Зеленского совместной бразильско-китайской "мирной инициативе" для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России отреагировали на критику Зеленского по поводу "мирного плана" Китая

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и отреагировал на критику Владимира Зеленского по поводу "мирного плана" Китая и Бразилии, назвав реакцию президента Украины "хамской".

"Зеленский по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу, сказав, что мол непонятно, зачем они ее выдвинули, мол, хотят получить за это Нобелевскую премию мира", — заявил Лавров.

Также Лавров добавил, что Зеленский не уважает "мирный план", который приведет к окончанию войны на условиях РФ.

"Зеленский "достоино" оценил усилия, предпринимаемые из лучших побуждений нашими китайскими и бразильскими коллегами", — сказал Лавров.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что нет разных версий Устава ООН для разных частей света, поэтому окончание войны в Украине должно строиться на международном праве с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Бразильско-китайский "мирный план" предусматривает прекращение огня, однако не осуждает Россию за вторжение и не указывает на сохранение территориальной целостности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины отреагировало на решение Швейцарии поддержать бразильско-китайский "мирный план".

Также "Комментарии" писали, что Китай озвучил, какую помощь может оказать Украине в войне против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости