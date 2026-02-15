Владимир Зеленский призвал США оказать давление на РФ для прекращения огня на два месяца, чтобы Украина провела выборы. Однако в Москве заявили о готовности не наносить удары по Украине только в день возможного голосования на выборах.

Михаил Галузин. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ответил на предложение Зеленского о перемирии на два месяца для проведения выборов в Украине.

"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решится провести выборы", – заявил Галузин в интервью российским СМИ.

Также российский дипломат добавил, что Москва открыта для обсуждения с США и европейскими странами идеи временного внешнего управления Украиной под эгидой Организация Объединенных Наций после завершения так называемой "спецоперации". В конце Галузин также повторил традиционные обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского и подверг сомнению его легитимность.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам только при полном прекращении огня и наличии четких гарантий безопасности.

"Я очень честный. Дайте нам два месяца прекращения огня, мы пойдем на выборы. Сделайте прекращение огня – будут выборы", – сказал Зеленский.

