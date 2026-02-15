Володимир Зеленський закликав США натиснути на РФ для припинення вогню на два місяці, щоб Україна провела вибори. Однак, у Москві заявили про готовність не завдавати ударів по Україні лише в день можливого голосування на виборах.

Михайло Галузін. Фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін відповів на пропозицію Зеленського про перемир’я на два місяці для проведення виборів в Україні.

"Росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори", — заявив Галузін в інтерв’ю російським ЗМІ.

Також російський дипломат додав, що Москва відкрита до обговорення зі США та європейськими країнами ідеї тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою Організація Об'єднаних Націй після завершення так званої "спецоперації". У кінці Галузін також повторив традиційні звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського та поставив під сумнів його легітимність.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до виборів лише за умови повного припинення вогню та наявності чітких гарантій безпеки.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці припинення вогню, ми підемо на вибори. Зробіть припинення вогню — будуть вибори", — сказав Зеленський.

