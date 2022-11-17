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В России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17: что говорят в Кремле

Российская Федерация ожидаемо обиделась из-за приговора окружного суда Гааги

сегодня, 20:36
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия отреагировала на приговор окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Следовательно, в Кремле заявили, что это якобы "политический заказ". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российское издание " ТАСС ".

В России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17: что говорят в Кремле

Приговор суда Гааги по делу о MH17 (фото из открытых источников)

В российском МИД отметили, что решение суда, где говорится о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ".

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной этого процесса, голландская прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому", — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме этого, РФ обвинила суд в Нидерландах в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре", назвав его "серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что известна судьба двух граждан России , проходящих свидетелями по делу МН17. Два гражданина Российской Федерации, которые смогли дать показания по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году самолете, выполнявшем рейс МН17, получили убежище в Нидерландах. В той страшной трагедии погибли 298 человек, представлявших 17 стран. Следует отметить, что начиная с 2016 года, эта пара получила три отказа. Тогда им стали угрожать работники русского ФСБ. Историю россиян Елены и Игоря СМИ рассказали летом 2020 года, для безопасности изменив их имена. Как выяснили журналисты, пара стала случайными свидетелями разговора об уничтожении самолета. Елена случайно услышала разговор начальника Игоря в его офисе. Он разговаривал с одним из членов своей семьи. Из разговора женщина догадалась, что находившийся в Украине собеседник начальника занимал высокую должность в штабе террористов "Л/ДНР". В разговоре мужчины обсуждали уничтожение самолета.

 



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Источник: https://tass.ru/politika/16361285
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