logo

BTC/USD

71928.70

ETH/USD

4008.54

LTC/USD

97.55

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами

Три батальона российских добровольцев начали активные боевые действия на территории Россией. В Минобороны РФ отрицают, что военные действия совершаются в населенных пунктах России.

сегодня, 13:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В ночь на 12 марта российские добровольцы из трех группировок легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон заявили, что они пересекли границу с Россией и начали активные действия в приграничной зоне. Свои слова российские добровольцы подтвердили видео. На ситуацию с прорывом российской границы отреагировали в Кремле, Минобороны РФ и ФСБ.

В России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

После объявления российских добровольцев о прорыве границы с РФ первыми на эту информацию отреагировали губернаторы Курской и Белгородской области, заявившие, что "проводятся профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий", не указав подробностей.

Далее на события на границе отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, обвинивший Украину в нападении на РФ российских добровольцев.

"Террористическая активность Киева и попытки нанести удары по гражданским объектам в России продолжаются, наши военные готовы", — заявил Песков.

Далее прокомментировали активные боевые действия на российско-украинской границе Минобороны РФ.

"Сегодня утром российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева совершить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей", – заявили в Минобороны РФ.

Сами же ФСБ впоследствии добавили, что информация о заход российских добровольцев в населенные пункты Курской и Белгородской области "не соответствует действительности".

Несмотря на заявления представителей РФ, РДК и другие группировки российских добровольцев, показывают в своих социальных сетях кадры боя на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон призвал россиян присоединиться к ним и свергнуть режим Путина.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка отреагировала на активные боевые действия на границе с РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Гарик

сегодня, 13:43

кремлю брехать,що мне сморкацца!


Новости

Все новости