В России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами

В ночь на 12 марта российские добровольцы из трех группировок легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон заявили, что они пересекли границу с Россией и начали активные действия в приграничной зоне. Свои слова российские добровольцы подтвердили видео. На ситуацию с прорывом российской границы отреагировали в Кремле, Минобороны РФ и ФСБ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

После объявления российских добровольцев о прорыве границы с РФ первыми на эту информацию отреагировали губернаторы Курской и Белгородской области, заявившие, что "проводятся профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий", не указав подробностей.

Далее на события на границе отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, обвинивший Украину в нападении на РФ российских добровольцев.

"Террористическая активность Киева и попытки нанести удары по гражданским объектам в России продолжаются, наши военные готовы", — заявил Песков.

Далее прокомментировали активные боевые действия на российско-украинской границе Минобороны РФ.

"Сегодня утром российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева совершить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей", – заявили в Минобороны РФ.

Сами же ФСБ впоследствии добавили, что информация о заход российских добровольцев в населенные пункты Курской и Белгородской области "не соответствует действительности".

Несмотря на заявления представителей РФ, РДК и другие группировки российских добровольцев, показывают в своих социальных сетях кадры боя на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон призвал россиян присоединиться к ним и свергнуть режим Путина.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка отреагировала на активные боевые действия на границе с РФ.