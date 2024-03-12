В России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами

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Slava Kot
В ночь на 12 марта российские добровольцы из трех группировок легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон заявили, что они пересекли границу с Россией и начали активные действия в приграничной зоне. Свои слова российские добровольцы подтвердили видео. На ситуацию с прорывом российской границы отреагировали в Кремле, Минобороны РФ и ФСБ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
После объявления российских добровольцев о прорыве границы с РФ первыми на эту информацию отреагировали губернаторы Курской и Белгородской области, заявившие, что "проводятся профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий", не указав подробностей.
Далее на события на границе отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, обвинивший Украину в нападении на РФ российских добровольцев.
Далее прокомментировали активные боевые действия на российско-украинской границе Минобороны РФ.
Сами же ФСБ впоследствии добавили, что информация о заход российских добровольцев в населенные пункты Курской и Белгородской области "не соответствует действительности".
Несмотря на заявления представителей РФ, РДК и другие группировки российских добровольцев, показывают в своих социальных сетях кадры боя на территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон призвал россиян присоединиться к ним и свергнуть режим Путина.
Также "Комментарии" писали, что украинская разведка отреагировала на активные боевые действия на границе с РФ.
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Гарик
сегодня, 13:43
кремлю брехать,що мне сморкацца!