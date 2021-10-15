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В России отреагировали на возможность экстрадиции Поклонской в Украину

Наталья Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, по этому ее выдача другим странам невозможна

сегодня, 00:50
Автор:

Антон Рудак

Экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, по этому ее выдача другим странам невозможна. Об этом сообщила спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "Крым. Реалии".

В России отреагировали на возможность экстрадиции Поклонской в Украину

Мария Захарова, фото "РИА-новости"

Мария Захарова напомнила, что послом Поклонскую назначил президент РФ Владимир Путин. И она будет представлять Россию. По словам спикера МИД РФ, это к Украине никак не относится.

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", — заявила Мария Захарова. 

В МИД России отреагировали на слова экс-заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова. Тот ранее сообщил, что Наталью Поклонскую могут вернуть в Украину и отправить под суд за измену родине. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сложилась благоприятная ситуация для привлечения к ответственности бывшей украинской прокурорки из Крыма. К правительству Кабо-Верде обратились украинские чиновники по поводу экстрадиции Натальи Поклонской. Олег Николенко, представитель МИД Украины, комментируя ситуацию журналистам агентства пояснил, что бывшую украинскую прокурорку официально назначили российским послом в Кабо-Верде. Так как ее преступная деятельность не забыта, то правительству островного государства уже отправлено соответствующее обращение. Наталья Поклонская во время русской оккупации продолжала работать в крымской прокуратуре, затем стала депутатом Госдумы.


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-krym-poklonskaya-ekstraditsiya-zaharova/31508773.html
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