В России отреагировали на возможность экстрадиции Поклонской в Украину

Экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, по этому ее выдача другим странам невозможна. Об этом сообщила спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "Крым. Реалии".

Мария Захарова, фото "РИА-новости"

Мария Захарова напомнила, что послом Поклонскую назначил президент РФ Владимир Путин. И она будет представлять Россию. По словам спикера МИД РФ, это к Украине никак не относится.

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", — заявила Мария Захарова.

В МИД России отреагировали на слова экс-заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова. Тот ранее сообщил, что Наталью Поклонскую могут вернуть в Украину и отправить под суд за измену родине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сложилась благоприятная ситуация для привлечения к ответственности бывшей украинской прокурорки из Крыма. К правительству Кабо-Верде обратились украинские чиновники по поводу экстрадиции Натальи Поклонской. Олег Николенко, представитель МИД Украины, комментируя ситуацию журналистам агентства пояснил, что бывшую украинскую прокурорку официально назначили российским послом в Кабо-Верде. Так как ее преступная деятельность не забыта, то правительству островного государства уже отправлено соответствующее обращение. Наталья Поклонская во время русской оккупации продолжала работать в крымской прокуратуре, затем стала депутатом Госдумы.

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