В России отреагировали на заявление о возможном вторжении в Украину

В американском издании Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты Америки предупреждают Евросоюз о возможном вторжении РФ в Украину. В России выступили с опровержением данной информации, утвердив, что таких планов не имеют. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет издание РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Полянский - фото из открытых источников

Полянский отметил, что в планах у Российской Федерации никогда не было вторжения в наше государства, если ее не спровоцирует Украина или кто-то еще. А также, если это не будет вопросом защиты суверенитета самой России.

Он утверждает, что у Москвы есть право на сбор своих войск в любой точке на территории, принадлежащей ей.

"Это не территория Украины, это территория России. Если вы... услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность — логичный шаг в такой ситуации", — сказал Полянский.

Кроме того, он считает, что Украина нагнетает ситуацию, подчеркнув, что действия военных кораблей Штатов в Черном море являются очень провокационными.

Отметим, что накануне издание Bloomberg рассказало, что Россия опрокидывает свои боевые подразделения и военную технику к границе с Украиной. В частности, военный контингент в Воронежской области пополнился батальоном танков Т-80У.

Ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли в Российской Федерации нагнетают ситуацию или это вина западных средств западной информации. В частности, бывший разведчик, глава военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук отметил, что наращивания войск и техники РФ вдоль наших границ с целью военного вторжения — нет.





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