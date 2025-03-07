В России отреагировали на желание Трампа избавить мир от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о том, чтобы в мире отказались от ядерного оружия. При этом глава Вашингтона сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином.

Ядерное оружие

В то же время Трамп признал, что у России и США самый большой арсенал ядерного оружия. По его словам, Китай будет иметь столько же, но через пару лет. Он назвал ядерное оружие "безумием" и добавил, что было би замечательно провести разоружение.

"Было бы замечательно всем разоружиться, потому что ядерное оружие — это безумие. Это действительно безумие. Я продвинулся далеко с Россией, несмотря на эту чушь о "России, России, России". Это была полная мистификация, устроенная плохими людьми. Но я был близок к программе с Россией по разоружению, и мы привлечем Китай", — сказал Трамп.

Глава США добавил, что очень бы хотел начать эти переговоры, отметив, что "денуклеаризация была бы невероятной".

На такие заявления отреагировали в России. В частности, как заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Трамп в своем желании уничтожить все ядерное оружие "забегает далеко вперед".

"Как я понял по выступлению Трампа, он вел речь чуть ли не о полном уничтожении ядерных арсеналов. Боюсь, что он забегает далеко вперед. Речи об этом на данном этапе идти не может. Но какие-то сокращения, какие-то меры контроля над вооружениями, они вполне понятны", — сказал Ульянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе наоборот вопрос ядерного оружия стал очень остро. В частности, есть даже предположение, что со временем Германия также может стать ядерным государством.



