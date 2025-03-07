В России отреагировали на желание Трампа избавить мир от ядерного оружия

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о том, чтобы в мире отказались от ядерного оружия. При этом глава Вашингтона сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином.
Ядерное оружие
В то же время Трамп признал, что у России и США самый большой арсенал ядерного оружия. По его словам, Китай будет иметь столько же, но через пару лет. Он назвал ядерное оружие "безумием" и добавил, что было би замечательно провести разоружение.
Глава США добавил, что очень бы хотел начать эти переговоры, отметив, что "денуклеаризация была бы невероятной".
На такие заявления отреагировали в России. В частности, как заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Трамп в своем желании уничтожить все ядерное оружие "забегает далеко вперед".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе наоборот вопрос ядерного оружия стал очень остро. В частности, есть даже предположение, что со временем Германия также может стать ядерным государством.
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