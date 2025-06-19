В России ответили, готовы ли вернуть детей из списка, которые передала Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что до конца месяца Россия передаст пятерых украинских детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле. Об этом Львова-Белова заявила в рамках Петербургского международного экономического форума.
Дети. Фото: из открытых источников
Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.
Вместе с тем, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся в Украине. Омбудсмен отметила, что передать список планируют "на следующем раунде переговоров".
Стоит отметить, во время переговоров в Стамбуле 2 июня украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых Россия должна вернуть.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что речь идет о сотнях детей, которых страна-агрессор незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.
4 июня Мария Львова-Белова заявила, что работа по спискам украинских детей, которые были переданы российской стороне на переговорах в Стамбуле, началась.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль подтверждает вероятность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. При этом путинский режим ожидаемо выставил условия, намекая. Что Россия настроена еще воевать и захватывать украинские земли, прежде, чем эта встреча может состояться. Об этом говорится в заявлении российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Новости