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В России ответили, готовы ли вернуть детей из списка, которые передала Украина

В России заявили, что хотят вернуть 5 украинских детей до конца июня и готовят список своих

сегодня, 14:41
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Кравцев Сергей

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что до конца месяца Россия передаст пятерых украинских детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле. Об этом Львова-Белова заявила в рамках Петербургского международного экономического форума.

В России ответили, готовы ли вернуть детей из списка, которые передала Украина

Дети. Фото: из открытых источников

"Мы можем сказать про пять человек, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", – заявила российская чиновница.

Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня. 

Вместе с тем, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся в Украине. Омбудсмен отметила, что передать список планируют "на следующем раунде переговоров".

"У нас также есть дети на Украине, которые требуют воссоединения с российскими семьями. В настоящий момент у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению", – отметила Львова-Белова.

Стоит отметить, во время переговоров в Стамбуле 2 июня украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых Россия должна вернуть.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что речь идет о сотнях детей, которых страна-агрессор незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

4 июня Мария Львова-Белова заявила, что работа по спискам украинских детей, которые были переданы российской стороне на переговорах в Стамбуле, началась.

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