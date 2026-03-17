Внутренняя ситуация в России характеризуется стремительным ухудшением ментального здоровья людей. Новое исследование Института психологии РАН за февраль 2026 зафиксировало рост депрессивных состояний во всех социальных слоях, что напрямую связано с экономическим упадком и осознанием того, что война не закончится в ближайшее время.

Эксперты констатируют, что значительная часть населения находится в удрученном состоянии. "Высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для 31% россиян", — отмечают в отчете ИП РАН, добавляя, что симптомы депрессии и неконтролируемого страха выявили у себя 42% и 27% опрошенных соответственно.

Основными триггерами стали "таяние надежд" на завершение боевых действий и накопившаяся усталость. Подавляющее большинство (60%) жителей РФ считает сценарий продолжения войны в 2026 году наиболее вероятным, что заставляет их тратить последние психологические ресурсы на выживание в условиях кризиса.

Финансовый вопрос стал ключевым источником стресса. Доля тех, кто испытывает тревогу из-за состояния собственного кошелька, выросла до 66%. Больнее всего это ударило по бюджетникам и жителям мегаполисов. Общие данные психологов и ВЦИОМ также "указывают на рост интенсивности страхов, связанных с ростом цен" — об этом факторе заявили 84% респондентов.

По мнению аналитиков, российское общество оказалось в ловушке неопределенности: любой сценарий развития событий ассоциируется у них либо с радикальными изменениями из-за заморозки фронта, либо с последующим исполнением страны в глубокую экономическую пропасть.

