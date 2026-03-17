У Росії паніка та депресія: бюджетники буквально виживають в таких умовах

Внутрішня ситуація в Росії характеризується стрімким погіршенням ментального здоров’я громадян. Нове дослідження Інституту психології РАН за лютий 2026 року зафіксувало зростання депресивних станів у всіх соціальних верствах, що безпосередньо пов’язано з економічним занепадом та усвідомленням того, що війна не закінчиться найближчим часом.

Експерти констатують, що значна частина населення перебуває у пригніченому стані. "Висока вираженість тривожно-депресивної симптоматики характерна для 31% росіян", — зазначають у звіті ІП РАН, додаючи, що симптоми депресії та неконтрольованого страху виявили у себе 42% та 27% опитаних відповідно.

Основними тригерами стали "танення надій" на завершення бойових дій та накопичена втома. Наразі переважна більшість (60%) мешканців РФ вважає сценарій продовження війни у 2026 році найбільш імовірним, що змушує їх витрачати останні психологічні ресурси на виживання в умовах кризи.

Фінансове питання стало ключовим джерелом стресу. Частка тих, хто відчуває тривогу через стан власного гаманця, зросла до 66%. Найболючіше це вдарило по бюджетниках та жителях мегаполісів. Спільні дані психологів та ВЦВГД також "вказують на зростання інтенсивності страхів, пов'язаних із ростом цін" — про цей фактор заявили 84% респондентів.

На думку аналітиків, російське суспільство опинилося в пастці невизначеності: будь-який сценарій розвитку подій асоціюється у них або з радикальними змінами через заморозку фронту, або з подальшим сповненням країни у глибоку економічну прірву.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останні дні березня відзначилися безпрецедентною активністю безпілотників у напрямку російської столиці. За оцінками медіа, серія атак у період з 14 по 16 березня стала найбільш масованою за останній рік.

Міноборони РФ, лише за вечірній проміжок часу (з 16:00 до 20:00 за московським часом) було ліквідовано 59 літальних апаратів. "У тому числі 12 безпілотників, що летіли на Москву", — уточнили у відомстві.