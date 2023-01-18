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В России парень шутя, застрелил свою девушку и выдал это за самоубийство

В Амурской области, что в России, парень шутя, застрелил свою девушку

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

В Амурском крае России юноша, шутя, выстрелил в свою любимую, а затем предпринял попытку выдать это как самоубийство. Как сообщает Телеграмм-канал " База ", тело Юлии случайно увидели в доме жители амурского населенного пункта Великоозерка.

В России парень шутя, застрелил свою девушку и выдал это за самоубийство

Россиянин в шутку застрелил свою девушку (фото: "База")

Приехавшие в село полицейские сначала подумали, что Юлия  покончила жизнь самоубийством, ведь голова девушки была прострелена, возле нее находилось охотничье оружие. Однако уже на второй день стражи порядка заинтересовались, где в этот момент был Алексей – парень Юли.

В России парень шутя, застрелил свою девушку и выдал это за самоубийство - фото 2

Общаясь с полицейским, амурчанин рассказал правду, что девушка скончалась случайно. Подозреваемый в этом преступлении утверждает, что он решил ее разыграть в тот момент, когда чистил ружье. Передернул затвор, навел оружие на Юлию, говоря "Руки вверх" и нажал на спусковой крючок. Затем раздался выстрел.

"Алексея уже задержали. Теперь эта шутка обойдется парню от 6 до 15 лет — на него уже возбудили уголовное дело об убийстве", — утверждается в информации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бердянске российский солдат застрелил мужчину за отказ дать мобильный телефон . Представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев рассказал о циничных поступках кафиров на территории области. По информации государственной администрации, российский военный выстрелил в местного жителя, потому что тот не дал ему мобильный для связи с родными. Местные власти сообщают, что в Бердянске район оккупирован, расформирован отдел полиции. Украинские власти не согласились сотрудничать с оккупантами. В настоящее время сообщается об одном погибшем и раненом. Общественный транспорт не работает.


 
 



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Источник: https://t.me/bazabazon/15406
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