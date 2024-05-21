В России парня с сине-желтыми волосами наказали за "дискредитацию армии"

Житель Москвы обратился в полицию после того, как стал жертвой нападения. Однако, из-за внешнего вида парень в полиции был обвинен в "дискредитации армии" и получил штраф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россиянина оштрафовали за цвет волос. Фото из открытых источников

25-летний Станислав Нетесов при возвращении домой с работы находился на остановке общественного транспорта в центре Москвы. К нему подошли неизвестные, которые избили парня. Нетесова обворовали, забрали мобильный телефон и выбили зуб.

Россиянин решил подать заявление в полицию на своих нападающих, однако вместо расследования российские правоохранители составили на него протокол за "дискредитацию армии". Причиной заявления стали цветные волосы парня, которые были желтого и синего цвета, подобно украинскому флагу. Третьим цветом был зеленый.

Несмотря на то, что 25-летний Станислав Нетесов на заседании суда в Москве объяснял, что не поддерживает Украину или ВСУ, а волосы красит последние 7 семь лет, ему вынесли приговор заплатить штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской журналистки возникли проблемы из-за фото в желтой куртке на синем фоне неба. В ее квартиру пришли правоохранители, заявившие, что на женщину написали заявление за "дискредитацию армии" РФ. В жалобе указывалось, что фотографии женщины ассоциируются с враждебными символами.

Также "Комментарии" писали о случае, когда жительница России зарезала россиянина, участвовавшего в войне в Украине. Оказалось, что женщина совершила убийство из-за того, что мужчина не хотел покупать подарок.