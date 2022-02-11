В России планируют отложить голосование о признании ЛНР и ДНР: какая причина

Нижняя палата российского парламента планирует еще обратиться к правительству по указаниям о том, голосовать ли за признание независимости двух обособленных украинских регионов, заявил спикер, намекая, что этот шаг может быть отложен. Об этом сообщает Reuters.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин - Reuters

14 февраля Государственная Дума, нижняя палата России, должна назначить дату голосования за предложение группы депутатов обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать две самопровозглашенные республики, которые поддерживает Москва.

Формальное признание восточноукраинских регионов, контролируемых пророссийскими сепаратистами с 2014 года, еще больше усилит напряжение из-за наращивания российских войск вблизи Украины.

"Это очень серьезный и важный вопрос. Мы говорим о защите жизни наших граждан и соотечественников", — заявил в пятницу, 11 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Говоря о перспективе новых консультаций, Володин сказал, что 14 февраля Дума также решит, спросить ли сначала Министерство иностранных дел и другие государственные учреждения по поводу их идеи. Такой шаг, вероятно, приведет к задержкам.

Он сказал, что только две фракции Думы – "Коммунисты" и "Справедливая Россия", которые вместе контролируют 85 из 450 мест – хотели немедленно проголосовать, чтобы попросить Путина признать регионы.

Ожидается, что решение примет совет высших депутатов Думы.

Володин является членом пропутинской партии "Единая Россия", доминирующей в нижней палате парламента.

"Единая Россия", которая имеет 325 мест в палате, поддержала отдельную идею отправить российские военные поставки и другую помощь в отколовшиеся регионы, сказал Володин.

Как сообщали ранее "Комментарии", коммунисты России в Госдуме хотят попросить Путина признать самопровозглашенные республики "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" как независимые государства. Партия "КПРФ" во главе с Зюгановым подготовили проект такого обращения, однако сейчас нуждаются в поддержке других депутатов парламента России, чтобы оно попало на стол Путина.

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