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В России подожгли очередной военкомат: подробности

Во Владивостоке неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата

сегодня, 15:23
Автор:

Денис
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В россии произошел очередной поджег военкомата. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на российское СМИ. 

В России подожгли очередной военкомат: подробности

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром (8 июня) в городе Владивосток. Сообщается, что два молодых человека метнули бутылку с зажигательной смесью в деревянное здание военного комиссариата. 

В результате пожара пострадали облицовочные материалы здания. Неизвестные снимали происходящее на телефон, а после этого скрылись во дворах. 

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Источник: https://tsn.ua/svit/prihovaniy-bunt-trivaye-u-rosiyi-pidpalili-chergoviy-viyskkomat-2081515.html
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