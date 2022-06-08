В России подожгли очередной военкомат: подробности

В россии произошел очередной поджег военкомата. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на российское СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром (8 июня) в городе Владивосток. Сообщается, что два молодых человека метнули бутылку с зажигательной смесью в деревянное здание военного комиссариата.

В результате пожара пострадали облицовочные материалы здания. Неизвестные снимали происходящее на телефон, а после этого скрылись во дворах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что кульминация битвы за Донбасс: почему РФ важно захватить Северодонецк – что происходит на фронте. Враг бросил все усилия, чтобы захватить Северодонецк, но до сих пор не контролирует город. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что как работает малый бизнес во время войны: исследование. Работа малого бизнеса в Украине: сколько предпринимателей работает и как они оценивают финансовую ситуацию. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что рф готовится к "референдуму" в двух областях: какие могут быть последствия – как реагировать Украине. россия намерена любой ценой удержать захваченные украинские территории под своим контролем. Читайте об этом подробнее в нашей статье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что готовимся к зиме летом: почему есть риск срыва нового отопительного сезона – что ждать украинцам. Украину ждет самый сложный отопительный сезон — в Кабмине уже подсчитали, сколько нужно угля и газа. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!