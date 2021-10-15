В России подростка обвиняют в жестоком убийстве: 14-летней девушке он нанес 16 ножевых ранений

В российском городе Чита 15-летний горожанин во время ссоры нанес своей бывшей возлюбленной, также несовершеннолетний, 16 ножевых ранений. Оставил окровавленное тело и пошел домой. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Забайкальском крае.

Подросток скрылся с места преступления (фото из открытых источников)

Трагедия произошла вчера, 14 октября в поселке КСК, где родственники обнаружили мертвой молодую россиянку со всеми приметами совершенного насилия.

В тот же день местные правоохранители нашли подозреваемого в этом страшном преступлении, это 15-летний житель этого города. Когда российские полицейские предъявили ему доказательства, он признался, что убил свою екс-любимую. Теперь следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Как информирует Telegram-канала SHOT, в общем, на теле убитой россиянки следователи насчитали 16 ножевых ранений.

Как сказано в сообщении, юный житель этого города, пришел к бывшей возлюбленной будто с дружественными намерениями, ничто не указывало на его агрессивность. Он хотел помириться и продолжать отношения с ней. Но девушка уже не хотела с ним встречаться, не отвечала на звонки и заблокировала его номер. Она рассердилась на ухажера по той причине, что без ее разрешения он опубликовал в социальных сетях ее интимные фотографии. Бывшие влюбленные серьезно поссорились, начали вспоминать прошлые недоразумения и обзывать друг друга разными бранными словами. Разгневанный школьник схватил со стола в кухне нож и начал наносить ей удары в шею, грудь. Когда опомнился и увидел, что его любимая мертва, испугался того, что натворил. И убежал домой, еще и обворовав школьницу. Забрал у нее телефон и окровавленное орудие убийства.

Полицейские нашли подозреваемого дома. Школьник был занят тем, что тщательно скрывал следы преступления. Ножа парень выбросил и даже постирал окровавленную одежду. Также он рассказал матери о том, что убил свою бывшую. Но она не стала информировать об этом местную полицию.

Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что в России, в школе зарезали ученика 9 класса .

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