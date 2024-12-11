Председатель Совета Федерации террористической России Валентина Матвиенко на открытии выставки в верхней палате, посвященной ведению боевых действий и итогам обороны Петропавловского порта в 1854 году, заявила, что якобы победы РФ на фронте в Украине вызывают "раздражение" у Запада, как и 170 лет назад,

Валентина Матвиенко

"170 лет назад весть об успешной победе наших людей вызвала такое нескрываемое раздражение и негодование в Париже и особенно в Лондоне", — заявила она.

По мнению Матвиенко, подобное раздражение на Западе вызывают и российские победы в ходе так называемой "специальной военной операции" в Украине. Как отметила сенатор, 170 лет назад в Европе "мечтали о морском господстве", кроме того, там были убеждены в легкой победе над Россией.

Однако, как заявила Матвиенко, "ключ от российского тихоокеанского побережья" так и не удалось получить. Она отметила, что тогда отпор неприятелю дали солдаты и матросы Петропавловского гарнизона и добровольцы. В ходе боевых действий того времени России удалось отразить атаку англо-французской эскадры, заявила Матвиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Совбеза России и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, сообщают росСМИ. Ожидается, что Медведев будет встречаться с высшим руководством Китая. Нынешний визит Медведева в Пекин может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, Китай, судя по всему, хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ относительно завершения конфликта. Также Пекин предложит свое видение отношений Китай – РФ, что означает, что будут сформированы контуры противостояния с США.



