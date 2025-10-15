В России показали "истребитель" для борьбы с украинскими дронами: что удивляет

Рубрики
Опасаясь ударов украинских дронов, россияне создали еще один легкий истребитель против беспилотников – на этот раз на базе американского Cessna.
Истребитель для борьбы с дронами. Фото: из открытых источников
На самолет установили два пулемета под фюзеляжем, превратив таким образом гражданскую машину в боевую. Кабину самолета оборудовали приборами для наведения и прицеливания.
Судя по обнародованным данным, сейчас у россиян есть по крайней мере два таких "истребителя".
Компания Cessna является американским производителем самолетов — от малых двухместных до бизнес-джетов. Сегодня компания принадлежит американскому индустриальному конгломерату Textron.
