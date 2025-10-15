Опасаясь ударов украинских дронов, россияне создали еще один легкий истребитель против беспилотников – на этот раз на базе американского Cessna.

Истребитель для борьбы с дронами. Фото: из открытых источников

На самолет установили два пулемета под фюзеляжем, превратив таким образом гражданскую машину в боевую. Кабину самолета оборудовали приборами для наведения и прицеливания.

Судя по обнародованным данным, сейчас у россиян есть по крайней мере два таких "истребителя".

Компания Cessna является американским производителем самолетов — от малых двухместных до бизнес-джетов. Сегодня компания принадлежит американскому индустриальному конгломерату Textron.

В публикации говорится, что из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан".

"Этот шаг подчёркивает, насколько глубоко перебои со связью проникли в повседневную жизнь, вынуждая правительство искать пути для обхода собственных ограничений", — говорится в публикации.

