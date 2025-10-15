logo

BTC/USD

112329

ETH/USD

4123.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России показали "истребитель" для борьбы с украинскими дронами: что удивляет
commentss НОВОСТИ Все новости

В России показали "истребитель" для борьбы с украинскими дронами: что удивляет

Судя по обнародованным данным, сейчас у россиян есть по крайней мере два таких "истребителя"

15 октября 2025, 14:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Опасаясь ударов украинских дронов, россияне создали еще один легкий истребитель против беспилотников – на этот раз на базе американского Cessna.

В России показали "истребитель" для борьбы с украинскими дронами: что удивляет

Истребитель для борьбы с дронами. Фото: из открытых источников

На самолет установили два пулемета под фюзеляжем, превратив таким образом гражданскую машину в боевую. Кабину самолета оборудовали приборами для наведения и прицеливания.

Судя по обнародованным данным, сейчас у россиян есть по крайней мере два таких "истребителя".

Компания Cessna является американским производителем самолетов — от малых двухместных до бизнес-джетов. Сегодня компания принадлежит американскому индустриальному конгломерату Textron.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные не придумали ничего более эффективнее, чем начать отключать мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить шквал атак украинских беспилотников. Данный шаг вынуждает россиян всё сильнее ощущать последствия войны. Об этом пишет Forbes.                               

В публикации говорится, что из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан". 

"Этот шаг подчёркивает, насколько глубоко перебои со связью проникли в повседневную жизнь, вынуждая правительство искать пути для обхода собственных ограничений", — говорится в публикации.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский раскрыл, как Кремль устраивает диверсии в Европе с дронами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-peretvoryla-litaky-cessna-na-myslyvtsiv-za-ukrayinskymy-dronamy/
Теги:

Новости

Все новости