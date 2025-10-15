У Росії показали "винищувач" для боротьби з українськими дронами: що дивує

Рубрики
Кравцев Сергей
Побоюючись ударів українських дронів, росіяни створили ще один легкий винищувач проти безпілотників – цього разу на базі Cessna.
Винищувач для боротьби із дронами. Фото: з відкритих джерел
На літак встановили два кулемети під фюзеляжем, перетворивши таким чином цивільну машину на бойову. Кабіну літака обладнали приладами для наведення та прицілювання.
Судячи з оприлюднених даних, зараз росіяни мають принаймні два таких "винищувачі".
Компанія Cessna є американським виробником літаків – від малих двомісних до бізнес-джетів. Сьогодні компанія належить американському індустріальному конгломерату Textron.
