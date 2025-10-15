logo_ukra

У Росії показали "винищувач" для боротьби з українськими дронами: що дивує
У Росії показали "винищувач" для боротьби з українськими дронами: що дивує

Судячи з оприлюднених даних, зараз у росіян є принаймні два такі "винищувачі"

15 жовтня 2025, 14:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Побоюючись ударів українських дронів, росіяни створили ще один легкий винищувач проти безпілотників – цього разу на базі Cessna.

У Росії показали "винищувач" для боротьби з українськими дронами: що дивує

Винищувач для боротьби із дронами. Фото: з відкритих джерел

На літак встановили два кулемети під фюзеляжем, перетворивши таким чином цивільну машину на бойову. Кабіну літака обладнали приладами для наведення та прицілювання.

Судячи з оприлюднених даних, зараз росіяни мають принаймні два таких "винищувачі".

Компанія Cessna є американським виробником літаків – від малих двомісних до бізнес-джетів. Сьогодні компанія належить американському індустріальному конгломерату Textron.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські військові не вигадали нічого ефективнішого, ніж почати відключати мобільні мережі в десятках регіонів, щоб зупинити шквал атак українських безпілотників. Цей крок змушує росіян дедалі більше відчувати наслідки війни. Про це пише Forbes.                                                                                               

У публікації йдеться, що через масові відключення інтернету російська регіональна влада розширює громадські мережі Wi-Fi і публікує інтерактивні карти нових точок доступу у великих містах. Російські чиновники заявили, що ці мережі призначені для забезпечення безпеки громадян.                          

"Цей крок наголошує, наскільки глибоко перебої зі зв'язком проникли у повсякденне життя, змушуючи уряд шукати шляхи для обходу власних обмежень", — йдеться у публікації.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Зеленський розкрив, як Кремль влаштовує диверсії в Європі з дронами.




Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-peretvoryla-litaky-cessna-na-myslyvtsiv-za-ukrayinskymy-dronamy/
