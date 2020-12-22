В России полиция конфисковала "трусы Навального"

В Москве прошел одиночный пикет, который провел российский режиссер Виталий Манский в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Так, российский режиссер пикетировал возле здания Федеральной службы безопасности РФ с синими мужскими трусами.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщил его коллега Аскольд Куров на странице в "Фейсбуке", режиссера задержала полиция. На вопрос, зачем он вышел к ФСБ с трусами, который ему задали при задержании, мужчина ответил, что выражает свою гражданскую позицию, не нарушая российское законодательство.

Пикетчика доставили в местный участок полиции, но через пару часов отпустили. Он должен явится в участок 29 декабря, трусы, с которыми он пикетировал возле здания, полиция изъяла.

Данный пикет российский режиссер решил провести после того как Алексей Навальный опубликовал в YouTube видео с якобы телефонным звонком сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который возможно участвовал в операции по его отравлению боевым ядом "Новичок".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. Известно, что свое предположение в отношении Навального пресс-секретарь Путина высказал 1 октября, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ситуацию с отравлением Навального срежиссированной западными спецслужбами. Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить "Новичком" уже в Германии либо на борту авиасудна, которым его эвакуировали из Омска в Берлин.





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