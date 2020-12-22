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В России полиция конфисковала "трусы Навального"

Известный российский режиссер Виталий Манский провел в Москве одиночную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального – вышел к главному зданию Федеральной службы безопасности РФ с синими мужскими трусами

22 декабря 2020, 23:08
Автор:

Ольга Чародий

В Москве прошел одиночный пикет, который провел российский режиссер Виталий Манский в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Так, российский  режиссер пикетировал возле здания Федеральной службы безопасности РФ с синими мужскими трусами.

В России полиция конфисковала "трусы Навального"

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщил его коллега Аскольд Куров на странице в "Фейсбуке", режиссера задержала  полиция. На вопрос, зачем он вышел к ФСБ с трусами, который ему задали при задержании, мужчина ответил, что выражает свою гражданскую позицию, не нарушая российское законодательство.

Пикетчика  доставили в местный участок полиции,  но через  пару часов  отпустили. Он должен явится в участок 29 декабря, трусы, с которыми он пикетировал возле здания,  полиция изъяла.

Данный пикет  российский  режиссер решил провести после того как Алексей Навальный опубликовал в YouTube видео с якобы телефонным звонком сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который возможно участвовал в операции по его отравлению боевым ядом "Новичок".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. Известно, что свое предположение в отношении Навального пресс-секретарь Путина высказал 1 октября, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ситуацию с отравлением Навального срежиссированной западными спецслужбамиПозже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить "Новичком" уже в Германии либо на борту авиасудна, которым его эвакуировали из Омска в Берлин.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221749488783887&set=pcb.10221749495344051
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