В России полиция может свободно заходить в жилье и открывать автомобили без собственника

Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, предусматривающий расширение полномочий правоохранителей по имуществу и недвижимости граждан. Об этом пишет Finanz.



В России расширены полномочия правоохранителей, фото из открытых источников

Полицейские получили право открывать авто и заходить в квартиру даже, если у них нет процессуальных документов, и рядом нет владельца. Кроме того, правоохранители могут открыть авто, если есть основания полагать, что водитель нетрезв. Количество причин открытия замков авто расширен: это и случаи предотвращения преступлений, и наличие угрозы совершения террористического акта, во время задержания подозреваемых на основании показаний граждан, а также во время массовых беспорядков.

Присутствие водителя или владельца авто не обязательно, его проинформируют в течение 24 часов. Полицейские не будут нести ответственности за материальный ущерб, причиненный при открывании автомобиля.



Закон позволяет проникать в жилье граждан на основании показаний потерпевших или очевидцев. То есть правоохранители могут взламывать замки в квартиру, если у них есть основания считать, что проживающий там гражданин мог совершить преступление.

Полицейские смогут окружать или блокировать проход/проезд с/к определенным территориям, жилым домам, зданиям, другим объектам. На этих территориях правоохранители смогут проводить "личный досмотр граждан" и досмотр транспортных средств.

Как сообщал портал "Комментарии", в России произошел пожар в воинской части. Сообщается, что на территории воинской части в казарме возникло возгорание. Разгоревшееся в шахте лифта пламя охватило два этажа здания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!