logo

BTC/USD

48259.16

ETH/USD

3926.16

LTC/USD

153.83

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России полиция может свободно заходить в жилье и открывать автомобили без собственника
commentss НОВОСТИ Все новости

В России полиция может свободно заходить в жилье и открывать автомобили без собственника

В РФ принят новый о расширенных правах силовых структур

22 декабря 2021, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, предусматривающий расширение полномочий правоохранителей по имуществу и недвижимости граждан. Об этом пишет Finanz.

В России полиция может свободно заходить в жилье и открывать автомобили без собственника

В России расширены полномочия правоохранителей, фото из открытых источников

Полицейские получили право открывать авто и заходить в квартиру даже, если у них нет процессуальных документов, и рядом нет владельца. Кроме того, правоохранители могут открыть авто, если есть основания полагать, что водитель нетрезв. Количество причин открытия замков авто расширен: это и случаи предотвращения преступлений, и наличие угрозы совершения террористического акта, во время задержания подозреваемых на основании показаний граждан, а также во время массовых беспорядков.

Присутствие водителя или владельца авто не обязательно, его проинформируют в течение 24 часов. Полицейские не будут нести ответственности за материальный ущерб, причиненный при открывании автомобиля.

Закон позволяет проникать в жилье граждан на основании показаний потерпевших или очевидцев. То есть правоохранители могут взламывать замки в квартиру, если у них есть основания считать, что проживающий там гражданин мог совершить преступление.

Полицейские смогут окружать или блокировать проход/проезд с/к определенным территориям, жилым домам, зданиям, другим объектам. На этих территориях правоохранители смогут проводить "личный досмотр граждан" и досмотр транспортных средств.

Как сообщал портал "Комментарии", в России произошел пожар в воинской части. Сообщается, что на территории воинской части в казарме возникло возгорание. Разгоревшееся в шахте лифта пламя охватило два этажа здания.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/finanzru/status/1473316468381163521?t=A1bS4xhYCr2wv-XHUzLhvg&s=09
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!