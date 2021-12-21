В России произошел пожар в воинской части: пламя охватило несколько этажей казармы (ФОТО)

В России произошел пожар в воинской части. Об этом пишет "24 канал".

Пожар: фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 21 декабря, в Новой Москве (Россия). Сообщается, что на территории воинской части, в казарме возникло возгорание. Пламя охватило два этажа здания. В небо поднялся густой черный дым.

На место прибыли сотрудники спасательной службы, которые установили, что источник пожара находится в шахте лифта. Всего пламя объяло площадь 30 квадратных метров.

Солдаты были эвакуированы. На место прибыли 20 пожарных расчетов МЧС.

В материале указывается, что по адресу, где вспыхнул пожар, расположена 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.

На данный момент причина возгорания неизвестна.





Фото: Telegram-канал

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России потерпел крушение частный вертолет. Летательный аппарат направлялся в район Каракольских озер, однако во время полета пропал с радаров. Позже был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На борту вертолета находился один человек. В результате происшесвтия он погиб. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошло сильное землетрясение. Очаг подземных толчков находился в акватории Тихого океана, в 50 километрах от города Ферндейл (штат Калифорния). Он залегал на глубине почти десять километров. Сейсмическая активность ощущалась сразу в нескольких населённых пунктах. Сообщается, что в результате землетрясения были повреждены некоторые дома.

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