В России полковника армии арестовали за взятку – стиральную машину: подробности

Российская полиция арестовала полковника русской армии, после того как он требовал бытовую технику у московского военного комиссара, у которого в его военкомате плохо шла мобилизация.

В России посадили под домашний арест полковника армии за то, что он у другого офицера в качестве взятки требовал стиральную машину. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Sky News .

Чтобы уладить проблему военного комиссара, полковник попросил его купить ему стиралку, стоившую около тысячи долларов.

Но после того, как на полковника донесли в ФСБ, он признал себя виновным во взяточничестве и был отправлен под домашний арест на два месяца.

Напомним, что "Комментарии" писали об исповеди бежавшего в Испанию российского солдата . Никита Чибрин стал очередным российским солдатом, эвакуированным из страны независимой правозащитной организацией "ГУЛАГУ.НЕТ". Сейчас парень, когда-то сражавшийся за "русский мир" находится в Испании, надеясь получить там политическое убежище. Судя по всему, Чибрин действительно не очень хочет возвращаться обратно в Россию, ведь сейчас он открыто называет свою страну – агрессором, безосновательно развязавшим войну в Украине. Более того, молодой человек готов предстать перед трибуналом и дать показания против российских властей, а также рассказать о военных преступлениях, совершенных его соотечественниками в Украине. Чибрин, кстати, является одним из солдат той же бригады (64-й ОМСБр), которая обвиняется в совершении зверских убийств и изнасилований в Буче. По рассказам Чибрина, во время пребывания его бригады в Буче, он видел, как его собратья угоняли и поджигали автомобили, разрушали дома и квартиры, воровали драгоценности и уносили из жилья всю возможную технику.