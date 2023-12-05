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В России пони из популярного мультфильма признана экстремисткой

Мультсериал "Мой маленький пони: Дружба - это чудо" получил возрастное ограничение в России

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В стране-агрессоре демократические свободы давно не в приоритете. В частности, совсем недавно российские власти полезли в личную жизнь россиян.

В России пони из популярного мультфильма признана экстремисткой

Мультфильм "Мой маленький пони" попал под запрет в РФ (фото из открытых источников)

Представители российского Министерства юстиции запретили международное движение ЛГБТ и признали его действия и символику экстремистской. Там запретили радужный флаг – прайд-флаг и его изображение.


Сейчас за принадлежность к сексуальным меньшинствам в РФ можно иметь тюремный срок. Но абсурдные запреты распространились на детский мультсериал "Мой маленький пони: Дружба – это чудо", снятый в США.

Сюжет мульсериала не демонстрирует нетрадиционных отношений, но один его персонаж, маленькая пони по имени Рейнбоу Дэш, внесла в добрую историю, более десяти лет учит детей дружить, возрастное ограничение "18". Именно так был маркирован "Мой маленький пони" на одном из известных российских кино ресурсов .

Чем же не понравилась пони по имени Рейнбоу Дэш? Оказывается, ее грива и хвост окрашены в цвета радуги, что, возможно, и заметили блюстители закона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России запретили ЛГБТ. Верховный суд России признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией, передает "Медиазона". 17 ноября Минюст направил в Верховный суд иск о признании несуществующей организации ЛГБТ – экстремистской.

До этого суды в России уже запрещали субкультуры и движения, не имеющие единого объединения и структуры. Экстремистской организацией была признана подростковая субкультура АУЭ (Арестантский уклад единый), а "Колумбайны", шутинги в школах, официально стали террористическим движением.
 



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