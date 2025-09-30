К 2036 году, когда может завершиться шестой срок российского диктатора Владимира Путина, у России могут появиться летающие такси. Такие прогнозы о будущем России были озвучены в Министерстве транспорта, несмотря на международные санкции против РФ из-за войны в Украине.

В России пообещали летающие такси до конца правления Путина

В Минтрансе РФ заявили, что первые аэротакси могут начать работать в отдельных городах России примерно через десять лет, то есть по истечении отведенных конституцией РФ сроков для Путина.

"Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре", — сообщило российское госучреждение.

Ведомство также не исключает, что в более отдаленной перспективе могут появиться и беспилотные пассажирские самолеты. Однако там подчеркивают, что для этого нужны серьезные технологические достижения в сфере навигации, выявления препятствий, кибербезопасности и изменения нормативной базы.

Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко заявил, что первые испытания аэротакси планируют провести уже в 2027 году. В то же время он подчеркнул, что развитие этой отрасли требует больших инвестиций. По его словам, в мире в аэротакси вкладывают десятки миллиардов долларов, а не рублей.

В 2023 году компания представила макет Hi-Fly S700. По данным разработчиков, он якобы может перевозить до 200 кг груза, преодолевать 30 км на высоте до 3,5 км. Примерная стоимость серийной модели составляла 20 млн рублей. Однако разработка имеет значительные ограничения, ведь ее дальность составляет до 20 км и время полета не больше 25 минут.

В 2020 году Владимир Путин подписал конституционные изменения, которые позволили ему обнулить предыдущие каденции и оставаться у власти еще два срока. Таким образом, российский диктатор может руководить РФ до 2036 года.

