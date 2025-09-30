До 2036 року, коли може завершитися шостий термін російського диктатора Володимира Путіна, у Росії можуть з’явитися літаючі таксі. Такі прогнози про майбутнє Росії озвучили у Міністерстві транспорту, попри міжнародні санкції проти РФ через війну в Україні.

У Росії пообіцяли літаючі таксі до кінця правління Путіна

У Мінтрансі РФ заявили, що перші аеротаксі можуть почати працювати в окремих містах Росії приблизно через десять років, тобто під час закінчення відведених конституцією РФ термінів для Путіна.

"Аеротаксі мають шанси з'явитися в окремих містах за успішної сертифікації та інфраструктури", — повідомила російська держустанова.

Відомство також не виключає, що у більш віддаленій перспективі можуть з’явитися й безпілотні пасажирські літаки. Однак там наголошують, що для цього потрібні серйозні технологічні досягнення у сфері навігації, виявлення перешкод, кібербезпеки та зміни нормативної бази.

Гендиректор компанії "Транспорт майбутнього" Юрій Козаренко заявив, що перші випробування аеротаксі планують провести вже у 2027 році. Водночас він наголосив, що розвиток цієї галузі потребує великих інвестицій. За його словами, у світі в аеротаксі вкладають десятки мільярдів доларів, а не рублів.

У 2023 році компанія представила прототип Hi-Fly S700. За даними розробників, він нібито може перевозити до 200 кг вантажу, долати 30 км на висоті до 3,5 км. Орієнтовна ціна серійної моделі становила 20 млн рублів. Однак розробка має значні обмеження, адже її дальність становить до 20 км і час польоту не більше 25 хвилин.

У 2020 році Володимир Путін підписав конституційні зміни, які дозволили йому обнулити попередні каденції та залишатися при владі ще два терміни. Таким чином російський диктатор може керувати РФ до 2036 року.

