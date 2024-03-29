logo

BTC/USD

69606.22

ETH/USD

3496.41

LTC/USD

105.85

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России популярного ведущего госпитализировали с инсультом
commentss НОВОСТИ Все новости

В России популярного ведущего госпитализировали с инсультом

Алексею Куличкову стало плохо, и он отказался от госпитализации.

сегодня, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Популярный российский телеведущий и актер Алексей Куличков внезапно госпитализирован в одну из больниц на территории Московской области. Врачи диагностировали 47-летнему ведущему инсульт.

В России популярного ведущего госпитализировали с инсультом

Алексей Куличков (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash , 23 марта Куличков вызвал скорую, но, не прислушиваясь к рекомендациям врачей, отказался от госпитализации.

После отъезда медиков актеру стало хуже. На следующий день состояние ведущего еще ухудшилось. Он жаловался на слабость левых конечностей, говорил что тошнит, говорил о шатком походке и головокружении. "На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины сопутствующая гипертоническая болезнь", — сообщило издание.

Куличков долгое время был ведущим ТВ-передачи "Такси", где он возил рандомных пассажиров, а еще звезд шоу-бизнеса. За бесплатную поездку они должны были дать ответ на три вопроса, когда гости шоу совершали ошибку – Куличков высаживал их.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали в больницу. Известная артистка, которая играла роли во многих советских фильмах, но стала популярной, сыграв роль в комедии "Бриллиантовая рука", 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации.

Как информирует пропагандистский ресурс Стархит, актриса находилась в своем доме, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. Светличная сразу вызвала работников скорой помощи. Сначала сообщалось, что у артистки диагностировали острый коронарный синдром, однако позже оказалось, что у нее инфаркт. Теперь звездная пациентка находится в отделении реанимации.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости