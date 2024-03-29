Популярный российский телеведущий и актер Алексей Куличков внезапно госпитализирован в одну из больниц на территории Московской области. Врачи диагностировали 47-летнему ведущему инсульт.

Алексей Куличков (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash , 23 марта Куличков вызвал скорую, но, не прислушиваясь к рекомендациям врачей, отказался от госпитализации.

После отъезда медиков актеру стало хуже. На следующий день состояние ведущего еще ухудшилось. Он жаловался на слабость левых конечностей, говорил что тошнит, говорил о шатком походке и головокружении. "На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины сопутствующая гипертоническая болезнь", — сообщило издание.

Куличков долгое время был ведущим ТВ-передачи "Такси", где он возил рандомных пассажиров, а еще звезд шоу-бизнеса. За бесплатную поездку они должны были дать ответ на три вопроса, когда гости шоу совершали ошибку – Куличков высаживал их.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали в больницу. Известная артистка, которая играла роли во многих советских фильмах, но стала популярной, сыграв роль в комедии "Бриллиантовая рука", 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации.

Как информирует пропагандистский ресурс Стархит, актриса находилась в своем доме, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. Светличная сразу вызвала работников скорой помощи. Сначала сообщалось, что у артистки диагностировали острый коронарный синдром, однако позже оказалось, что у нее инфаркт. Теперь звездная пациентка находится в отделении реанимации.

