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В России посадили за решетку директора академии, разрабатывающей военную технику

В Москве арестован директор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрей Грудзинский

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице России арестовали руководителя Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвиняют в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В России посадили за решетку директора академии, разрабатывающей военную технику

Арест директора академии ракетных и артиллерийских наук в России (фото из открытых источников)

Пока в СМИ не сообщают о подробностях. Но предприятие, возглавляемое Андреем Грудзинским, занималось разработкой российской военной техники.

Суд в Москве отправил директора академии ракетных и артиллерийских наук за решетку до 22 августа. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных масштабах.

"Руководителя научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники подозревают по двум эпизодам мошенничества в особо крупных размерах", — пишут российские пропагандисты.  

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что между руководством Казахстана и Кремлем ухудшились отношения . Россия негативно реагирует, что руководство Казахстана хочет помогать Европе с энергоресурсами. Как только Токаев заверил европейцев, что готов торговать с ЕС, взорвалась труба на крупнейшем нефтегазовом месторождении Казахстана Тенгиз. Кто причастен к инциденту, пока неизвестно. Однако отношения между Токаевым и Кремлем явно ухудшились. Последствия взрыва 6 июля — двое погибших рабочих, трое травмированы. Известно, что на этом месторождении имеется более трех млрд тонн нефти, таковы предварительные оценки экспертов. Инциденту предшествовал разговор президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и заявление, что "Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках энергоресурсов". После этого заявления Токаева Ространснадзор объявил, что терминал Каспийского трубопроводного консорциума работает с "экологическими" нарушениями, поэтому его работа остановлена на 30 суток.



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Источник: https://www.ridus.ru/news/384399
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