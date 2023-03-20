В России после важного совещания начальник полиции совершил самоубийство

Руководитель российской полиции в городе Иркутск, полковник Герман Братчиков, вернувшись с рабочего заседания, покончил жизнь самоубийством. Правоохранитель РФ выстрелил в себя, воспользовавшись служебным пистолетом, даже не покинув свой рабочий кабинет.

Руководитель Иркутской полиции совершил самоубийство (фото из открытых источников)

Об этом сообщает телеграмм-канал "Baza".

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"Утром 19 марта полковник Герман Братчиков, как всегда, заступил на дежурство и получил табельный пистолет Макарова. В 8 часов утра у него был запланирован важный "зум": заместитель начальника полиции Главного Управления МВД области Перевалов проводил селекторное совещание, в котором брал участие и Братчиков", — сообщают журналисты паблику.

Вернувшись с заседания, полицейский чиновник ушел в свой кабинет, заперся и затих. Полковник не выходил из кабинета около шести часов. Он не брал трубку служебного телефона, не отвечал на звонки по мобильному. После этого иркутские полицейские приняли решение самовольно зайти в кабинет руководителя. Там они увидели ужасную картину: труп полицейского чиновника, он лишил себя жизни, воспользовавшись служебным пистолетом.

Как отмечается в сообщении, причина самоубийства руководителя полиции из Иркутска сейчас неизвестна. Сообщается, что в 2019 году Братчиков прошел психологическое тестирование, и там не было установлено никаких факторов риска.

При этом незадолго до совершенного самоубийства полковник стал инициатором заявления о разводе со второй женой. Официально их развод должен был состояться 27 марта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России рассказали, как проходят "мясные штурмы" . Российские мобилизованные переподчинили командованию так называемых армейских корпусов "ДНР/ЛНР", которые используют российских "мобиков" в так называемых "мясных штурмах".