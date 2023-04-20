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В России после внезапной проверки отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом

Теперь российский адмирал займется "патриотическим" воспитанием россиян

сегодня, 18:28
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Автор:

Лиля Воробьева

После проведённой внезапной проверки Кремль отправил в отставку командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев, пишут российские СМИ.

В России после внезапной проверки отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом

Сергей Авакянц (фото из открытых источников)

По словам Трутнева, после освобождения от должности, Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и "патриотического" воспитания.


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Известно, что адмирал Авакянц возглавлял Тихоокеанский флот с мая 2012 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ФСБ серьезно взялась за полицию Москвы: в чем ее обвиняют и при чем здесь Украина. По полицейским участкам Москвы прокатилась волна обысков ФСБ и увольнений. Представители ФСБ якобы ищут тех, кто "слив" данные о чиновниках России в интересах Украины. В частности, источник ТАСС рассказал, что проверки проходят в управлении внутренних дел по Центральному админокругу и в районных отделениях. Они якобы соединены с утечкой данных от русских силовиков. Якобы копы платных запросов выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были и граждане Украины.

А The Moscow Times пишет, что в полиции Москвы уже даже началась волна массовых увольнений. Среди уволенных по собственному желанию – начальник отдела полиции Арбатского округа. Кроме того, свое заявление на увольнение уже написал и заместитель начальника управления внутренних дел по Центральному админокругу — начальник полиции Алексей Щипов.

В то же время российское РБК сообщает, что оперативные мероприятия прошли почти во всех участках полиции Центрального округа. Силовики "изымали документацию и компьютерную информацию".



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