В России после застолья умерло 11 человек: что стало причиной смерти

В России отравились алкоголем, фото из открітіх источников

Четверо россиян в больнице, 11 человек умерло после застолья, когда они употребляли алкоголь. Происшествие случилось на днях с 6 до 7 октября в Оренбургской области. Об этом сообщает ВВС.



Два человека в крайне тяжелом состоянии после отравления, двое — в средне-тяжелом. В больницы попали жители двух районов области. В поселке Красный Чабан, находящегося в Домбровском районе, выжило трое человек, умерло семеро. После распития алкоголя в селе Акжарськое, что находится в Ясенском районе, все четверо мужчин, которые решили расслабиться, умерли.

Также, по информации пресс-службы областной государственной админстрации, среди умерших две женщины. Возраст погибших разный — от 36 до 73 лет.

Известно, что в алкоголе, который выпили погибшие, была значительно превышена концентрация метанола, которая является смертельной. Предположение у руководства области, что люди употребляли суррогатный алкоголь кустарного производства. В Следственном комитете России устанавливают, где люди покупали алкоголь, ставший для них ядом. Пока только известно, что напиток продавался в разной таре и в разных местах.

По факту возбуждены уголовные дела по статье 238 Уголовного кодекса РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности)

В 2021 году уже были случаи смертей от алкоголя, в августе умерло пятеро белорусов, работавших в Карелии.

Как стало известно, количество умерших достигло 17 человек. Известно, что 12 человек госпитализированы, часть находится в очень тяжелом состоянии, по данным медиков. По материалам следствия, алкоголь, который пили россияне, изготавливали на основе технического спирта.

Правоохранители в Орске разоблачили подпольный цех, где изготавливали суррогат. Сейчас задержали несколько подозреваемых, причастных к работе этого цеха.

Как сообщал портал "Комментарии", в России разбился вертолет. В Подмосковье вертолет разбился в лесополосе, расположенной вдоль шоссе. На место аварии поспешили сотрудники спасательной службы. Спасатели сообщили, что после падения возгорания не было. На борту летательного аппарата находились три человека.

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