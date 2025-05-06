В России поставили под сомнение адекватность Путина: детали

Во время интервью кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что за 25 лет ни разу не пожалел о том, что стал президентом.

Владимир Путин

При этом, как отметил российский политтехнолог Аббас Галлямов, любому думающему человеку свойственно время от времени сомневаться в себе, своих возможностях и правильности принимаемых решений. Сталкиваясь с отложенными последствиями когда-то предпринятых шагов, наблюдая за тем, как вчерашние ереси становятся сегодняшними догмами, люди пересматривают подходы, меняют приоритеты, подвергают сомнению ценности. Именно так человек мудреет, отметил эксперт.

Галлямов говорит, что Путин не хочет, чтобы его видели рефлексирующим и сомневающимся. Он предпочитает образ ницшеанского сверхчеловека, буквально Бога.

"Думаю, в ближайшие годы мы будем наблюдать процесс создания полноценного культа личности Путина. Чем бы ни закончилась война, Кремль обязательно объявит результат великой победой. Достаточно вспомнить, как лихо они приравняли взятие Суджи к штурму Будапешта", — говорит Галлямов.

По его словам, у войны много негативных последствий и когда горячка боя пройдёт, народ начнёт ощущать их гораздо явственнее. Россиянин считает, что вопрос о том, а надо ли было всё это начинать, по мере успокоения будет вставать всё чаще.

"Его станут глушить рассказами о том, насколько мудрым и прозорливым было решение начать "СВО". Ну а поскольку указанное решение было принято исключительно Путиным и Путин же не позволял всё эти годы свою "СВО" завершить, то его фигура будет постоянно присутствовать в дискурсе. Дескать, мы все сомневались, а он один видел свет в конце тоннеля", — говорит Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, готов ли Путин остановить войну.



