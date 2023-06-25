В России "потеряли" Пригожина, он не выходит на связь

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина уже не выходит на связь после неудачных попыток начать "гражданскую войну" в РФ. Представители пресс-службы Пригожина отметили, что он сейчас не имеет доступа к качественной связи, но передает всем привет .

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

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"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", — прокомментировала пресс-служба запрос представителей СМИ.

В последний раз руководителя "вагнеровцев" заметили в Ростове, оттуда он уехал вечером 24 июня. Где теперь Евгений Пригожин никому не известно.

К слову, как информируют СМИ, центры ЧВК "Вагнер" в Астрахани и Воронеже продолжают свою деятельность, потому что им якобы "разрешили".

Как информировалось ранее, 24 июня руководитель "Вагнера" в очередной раз обвинил российское министерство обороны в обстреле вагнеровцев и сказал о начале "гражданской войны". Наемникам удалось всего за один день войти в Ростов и Воронеж, после чего вооруженные колонны отправились в российскую столицу.

В Украине считают, что Путин такого поступка не простит Пригожину. Следовательно, считают, что с ним будто случайно может что-нибудь произойти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ВСУ отреагировали на информацию о возможной атаке Пригожина из Беларуси. В воскресенье, 25 июня, по информации командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на севере Украины не обнаружено ни наращивания техники, ни живой силы захватчика, когда оккупант совершит попытку перейти границу с северного направления, это решение станет для него самоубийством. .