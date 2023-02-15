В России повесился 20-летний срочник, которого хотели отправить на войну в Украину (ФОТО)

20-летний российский срочник Сергей Гридин покончил с собой, потому что его планировали отправить на войну в Украину . Об этом пишет российский Telegram-канал "Мобилизация. Новости. Что делать?"

В РФ срочник повесился, чтобы не воевать в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 10 февраля парня нашли повешенным на ремне. Его он задел за металлическую лестницу водонапорной башни. Перед смертью парень оставил предсмертную записку, где написал:

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"Я не хочу подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся... Я решил умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках",- написал срочник.

Его сослуживцы сфотографировали предсмертную записку, прежде чем командиры ее забрали.

Потом оказалось, что в материалах дела о проверке этого случая записки уже нет.

Перед своей смертью россиянин написал, что его "вписали в ротацию на Украину", откуда живым из его роты никто еще не возвращался. Товарищи рассказывали, что он был позитивным и не хотел воевать.

Стало известно, что Гридин родом из города Печора в Коми. Он служил во второй понтонной роте воинской части №11361, которая дислоцируется в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья.

"После нового года он нам звонил и говорил, что его хотят отправить в Украину. Но потом он сделал вид, что это шутка. И как сейчас мы поняли, это, возможно, была не шутка", — заявила сестра Гридина, пишет Telegram-канал "7×7".

В своей предсмертной записке русский солдат написал, что попросил командира оставить его в части, но тот с сержантами начали над ним издеваться.

"Описывать эти издевательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу", — написал Сергей Гридин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 20-летний призывник порезал вены в военкомате на глазах своей матери в России.



