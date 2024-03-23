В России пожары на НПЗ продолжаются: где снова "прилеты"

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Кравцев Сергей
В ночь с 22 на 23 марта в Новокуйбышевске Самарской области России местные жители сообщили о взрывах на местном нефтеперерабатывающем заводе, в том числе об атаке беспилотников и двух прилетах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд телеграмм-каналов, где уже появились фото охваченного пламенем НПЗ.
В России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Фото: из открытых источников
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод находится в Самарской области и входит в состав группы НК "Роснефть".
Там освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и страны ближнего зарубежья.
Завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. Проектная мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти.
Интересно, что ранее издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне всерьез обеспокоены постоянными атаками украинских дронов на НПЗ России. Именно поэтому приняли решение защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов, а именно для "прикрытия" объектов должны установить системы защиты типа "Панцирь". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на цитату директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артема Верхова.
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