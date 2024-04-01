В России предлагают массово выпускать "социальную водку" для "нищих"

В России придумали оригинальный способ борьбы с массовым распространением нелегального алкоголя. Чтобы изменить ситуацию, россиянам предлагают выпускать дешевую "социальную водку", которая будет рассчитана на бедные слои населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России хотят выпускать водку для бедных россиян. Фото из открытых источников

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя РФ Вадим Дробиз предложил новый метод борьбы с нелегальным алкоголем. Дробиз указывает, что в России минимальная цена за бутылку водки составляет 300 российских рублей, тогда как на нелегальном рынке можно приобрести за 100 рублей бутылку такого же объема.

"Сделайте водку для нищих – социальную водку, массовую водку, назовите как хотите – за 100 рублей, и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена", – предлагает Дробиз.

Вадим Дробиз считает, что бороться с нелегальным рынком алкоголя в России нет смысла из-за низкого уровня жизни россиян. По его словам, в стране должна быть минимальная зарплата в 30-40 тыс. рублей.

По данным FinExpertiza в 2023 году продажи крепких напитков в России увеличились до 7,2 литра на одного человека в год. Это самый высокий показатель за последние семь лет. Кроме того, водка – самый популярный алкогольный напиток среди россиян, которые употребляют 5,3 литра в год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучшая в мире водка оказалась из Африки. Водка из Кабо-Верде одержала победу на Международном конкурсе вин и алкогольных напитков.

Также "Комментарии" писали об ученых, разрушивших самый большой миф об алкоголе.



