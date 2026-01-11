В России предлагают начать "СВО" в еще одной стране: кто в списке Кремля

Рубрики
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Кремль пересмотреть национальную доктрину РФ и расширить так называемые "специальные военные операции" (СВО) на Армению и другие страны, которые Москва считает своей "зоной влияния". По его словам, для РФ "важнее ближнее зарубежье", чем военные действия в Сирии или Венесуэле.
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе заявил, что Россия должна начать новую войну против Армении и отказаться от других не находящихся вблизи РФ стран.
По его словам, если Россия могла начать войну против Украины, то так же может и вторгнуться в другие страны, которые сочтет своими "зонами влияния". По мнению Соловьева, Россия должна сформулировать свои четкие цели в отношении других стран, несмотря на международное право.
