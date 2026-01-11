logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России предлагают начать "СВО" в еще одной стране: кто в списке Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

В России предлагают начать "СВО" в еще одной стране: кто в списке Кремля

Владимир Соловьев призвал Кремль расширить "специальные военные операции" на Армению и другие страны.

11 января 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Кремль пересмотреть национальную доктрину РФ и расширить так называемые "специальные военные операции" (СВО) на Армению и другие страны, которые Москва считает своей "зоной влияния". По его словам, для РФ "важнее ближнее зарубежье", чем военные действия в Сирии или Венесуэле.

В России предлагают начать "СВО" в еще одной стране: кто в списке Кремля

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе заявил, что Россия должна начать новую войну против Армении и отказаться от других не находящихся вблизи РФ стран.

"Мы не должны сейчас заниматься ни Сирией, ни Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас – наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – это гигантская проблема. Проблемы в Центральной Азии – вот в этом для нас гигантские проблемы", – сказал Соловьев.

По его словам, если Россия могла начать войну против Украины, то так же может и вторгнуться в другие страны, которые сочтет своими "зонами влияния". По мнению Соловьева, Россия должна сформулировать свои четкие цели в отношении других стран, несмотря на международное право.

"Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния. Возможно, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния", – добавил пропагандист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соловьев также угрожал войной Азербайджану.

Также "Комментарии" писали, что российский пропагандист Соловьев назвал украинские города, которые он хочет уничтожить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости