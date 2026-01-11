В России предлагают начать "СВО" в еще одной стране: кто в списке Кремля

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Кремль пересмотреть национальную доктрину РФ и расширить так называемые "специальные военные операции" (СВО) на Армению и другие страны, которые Москва считает своей "зоной влияния". По его словам, для РФ "важнее ближнее зарубежье", чем военные действия в Сирии или Венесуэле.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе заявил, что Россия должна начать новую войну против Армении и отказаться от других не находящихся вблизи РФ стран.

"Мы не должны сейчас заниматься ни Сирией, ни Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас – наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – это гигантская проблема. Проблемы в Центральной Азии – вот в этом для нас гигантские проблемы", – сказал Соловьев.

По его словам, если Россия могла начать войну против Украины, то так же может и вторгнуться в другие страны, которые сочтет своими "зонами влияния". По мнению Соловьева, Россия должна сформулировать свои четкие цели в отношении других стран, несмотря на международное право.

"Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния. Возможно, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния", – добавил пропагандист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соловьев также угрожал войной Азербайджану.

Также "Комментарии" писали, что российский пропагандист Соловьев назвал украинские города, которые он хочет уничтожить.