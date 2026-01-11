У Росії пропонують почати "СВО" в ще одній країні: хто у списку Кремля

Рубрики
Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав Кремль переглянути національну доктрину РФ і розширити так звані "спеціальні військові операції" (СВО) на Вірменію та інші країни, які Москва вважає своєю "зоною впливу". За його словами, для РФ "важливіше ближнє зарубіжжя", ніж військові дії в Сирії або Венесуелі.
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото з відкритих джерел
Володимир Соловйов у свої пропагандистській програмі заявив, що Росія має почати нову війну проти Вірменії та відмовитися від інших країн, які не знаходяться поблизу РФ.
За його словами, якщо Росія могла почати війну проти України, то так само може і вторгнутися в інші країни, які вважатиме своїми "зонами впливу". На думку Соловйова, Росія має сформулювати власні чіткі цілі щодо інших країн попри міжнародне право.
