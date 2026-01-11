У Росії пропонують почати "СВО" в ще одній країні: хто у списку Кремля

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав Кремль переглянути національну доктрину РФ і розширити так звані "спеціальні військові операції" (СВО) на Вірменію та інші країни, які Москва вважає своєю "зоною впливу". За його словами, для РФ "важливіше ближнє зарубіжжя", ніж військові дії в Сирії або Венесуелі.

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото з відкритих джерел

Володимир Соловйов у свої пропагандистській програмі заявив, що Росія має почати нову війну проти Вірменії та відмовитися від інших країн, які не знаходяться поблизу РФ.

"Ми не повинні зараз займатися ні Сирією, ні Венесуелою. Ми не повинні втрачати наших позицій. Але найважливіше для нас – наше ближнє зарубіжжя. Для нас набагато болючіше те, що відбувається в Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі. Втрата Вірменії – це гігантська проблема. Проблеми в Центральній Азії – ось у цьому для нас гігантські проблеми", — сказав Соловйов.

За його словами, якщо Росія могла почати війну проти України, то так само може і вторгнутися в інші країни, які вважатиме своїми "зонами впливу". На думку Соловйова, Росія має сформулювати власні чіткі цілі щодо інших країн попри міжнародне право.

"Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було почати "СВО" на території України, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо почати "СВО" і в інших точках нашої зони впливу. Можливо, нам необхідно сформулювати нашу національну доктрину і чітко сказати, яка наша зона впливу", — додав пропагандист.

